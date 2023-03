Kult-Pressekonferenz : 25 Jahre „Flasche leer“: Trapattonis Wutrede

München Der 10. März 1998 ist dank des damaligen Bayern-Trainers Giovanni Trapattoni in die Geschichtsbücher des deutschen Fußballs eingegangen.

Dessen Wutrede („schwach wie eine Flasche leer“) bei einer Pressekonferenz des Clubs jährt sich nun zum 25. Mal, einer der größten Leidtragenden damals: Thomas Strunz. „Ich machte nur den Fernseher aus und dachte, das wäre versteckte Kamera. Klingelt's jetzt gleich an der Tür? Aber es kam keiner...“, sagte der heute 54-Jährige nun in einem „Kicker“-Interview. Der aus Italien stammende Trapattoni hatte unter anderem gepoltert: „Strunz! Strunz ist zwei Jahre hier, hat gespielt zehn Spiele, ist immer verletzt. Was erlauben Strunz?“