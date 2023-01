16. Spieltag : 3:0 gegen Schalke: Eintracht rückt dem FC Bayern näher

Frankfurt/Main Als einziges Team aus dem Führungsquartett der Bundesliga punktet Eintracht Frankfurt nach der langen Winter- und WM-Pause dreifach. Schalke hofft lange vergebens auf den dritten Saisonsieg.

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hat zum Jahresauftakt in der Fußball-Bundesliga einen in der Höhe schmeichelhaften Sieg gefeiert und bei Schlusslicht FC Schalke 04 für viel Frust gesorgt.

Vor 50.000 Zuschauern erzielte der dänische WM-Teilnehmer Jesper Lindström zunächst die Führung in der 22. Minute für die noch reichlich unsortierten Frankfurter. Der eingewechselte Kolumbianer Rafael Borré und Aurélio Buta bei seinem ersten Pflichtspiel für Frankfurt legten spät nach (84./90.+1). Die mutige Schalker Mannschaft von Chefcoach Thomas Reis bleibt auch nach 16 Spielen bei nur zwei Siegen und neun Punkten stehen und muss einen weiteren Rückschlag verdauen.

Beim personell schwer angeschlagenen Abstiegskandidaten Nummer eins saß der erst am Freitag vom belgischen Erstligisten Royal Antwerpen ausgeliehene Schweizer Angreifer Michael Frey gute 70 Minuten auf der Bank, konnte die Niederlage aber als Joker auch nicht mehr verhindern.

Simon Terodde und Sichiro Kozuki hätten die Partie noch vor dem Wechsel innerhalb von wenigen Minuten drehen können, der Ball touchierte aber zweimal den Pfosten. Die Frankfurter Abwehr um den Kroaten Hrovje Smolcic wirkte nicht besonders sicher. Auch nach der Pause brachten die Schalker die Gastgeber mit dem starken U21-Nationalspieler Tom Krauß immer wieder in Bedrängnis: Bei der ersten Offensivaktion rettete Keeper Kevin Trapp erneut gegen Kozuki. Danach köpfte Terodde über die Latte.

Schalke knüpfte nahtlos an die passablen Aufritten vor Beginn der Winterpause gegen Bremen (1:2), Mainz (0:1) und den FC Bayern (0:2) an. Der hochverdiente Ausgleich gelang den Gästen aber nicht. Borré und Buta entschieden dann die Partie. So blieb Frankfurt gegen die Königsblauen auch im elften Heimspiel hintereinander und seit März 2010 ungeschlagen. Und die Eintracht-Anhänger sangen freudig: „Deutscher Meister - nur die SGE!“