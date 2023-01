Bundesliga : „38 Jahre im Fußball reichen“: Manager Schmadtke hört auf

Wolfsburg Aachen, Hannover, Köln, Wolfsburg: Jörg Schmadtke hatte als Manager überall Erfolg. Jetzt erlebt einer der streitbarsten Köpfe des deutschen Fußballs sein letztes Bundesliga-Spiel als Funktionär.

Letztes Bundesliga-Spiel wartet

In der nächsten Woche wird Schmadtke eine lange und erfolgreiche Laufbahn beenden. Sein Vertrag als Sport-Geschäftsführer des VfL Wolfsburg läuft am 31. Januar aus. Das Nordduell bei Werder Bremen wird an diesem Samstag sein letztes Bundesliga-Spiel sein (15.30 Uhr/Sky), das DFB-Pokal-Achtelfinale beim 1. FC Union Berlin am Dienstag der Schlusspunkt. „38 Jahre im Fußball reichen“, sagte der 58-Jährige der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ in einem seiner großen Abschiedsinterviews. „Besser, man geht aus freien Stücken - bevor man gegangen wird.“