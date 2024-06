Nationalmannschaft Abifahrt und „Ommas“ Garten: Füllkrug als EM-Seismograph

Nachfolger der EM-Sieger zu werden, ist Nagelsmanns Ziel. „Das Golden Goal von Oliver Bierhoff ist mir in großer Erinnerung geblieben“, erzählte der Bundestrainer. Doch die letzten Turniere dürfen keine Hypothek sein. „Die jüngsten Erinnerungen an die EM sind nicht so gut, aus deutscher Sicht. Am Ende ist es immer abhängig davon, wo du gerade im Job bist und wie groß der Fokus auf die eigene Mannschaft ist. Ich hoffe, dass die Erinnerungen an die EURO 2024 in ein paar Jahren mal sehr positiv sein werden“, sagte Nagelsmann.