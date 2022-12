Trauerfall : Abschied von serbischer Fußball-Legende Mihajlovic

Rom Fans, Sportfunktionäre und Weggefährten haben in Rom Abschied vom verstorbenen Fußballprofi und Trainer Sinisa Mihajlovic genommen.

Unter Applaus trug Mancini mit mehreren anderen Weggefährten den Sarg des Serben in die Basilika. Mihajlovic starb im Alter von 53 Jahren an einer Leukämie-Erkrankung, wie seine Familie mitgeteilt hatte. Der frühere Mittelfeldspieler gehörte Anfang der 1990er Jahre zu einer goldenen Generation der Fußballer aus dem ehemaligen Jugoslawien. Sein Tod sorgte landesweit für große Trauer. Neben mehreren Trainerstationen in Italien spielte er lange in der Serie A, etwa bei Sampdoria Genua, AS Rom, Lazio Rom und Inter Mailand.