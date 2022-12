DFB : Abseits der Strukturdebatte: Passendes Teil für Flick-Puzzle

Frankfurt/Main Spekulationen über Namen hat sich DFB-Chef Neuendorf verbeten. Doch natürlich schwingt bei der Arbeit der neuen Kommissionen eine Frage mit. Wer passt als Bierhoff-Erbe zu Bundestrainer Flick?

Der DFB-Präsident will den Bundestrainer über die Fortschritte des prominent besetzten Beraterkreises um Karl-Heinz Rummenigge und Matthias Sammer auf dem Laufenden halten. „Er wird wissen, was diskutiert wird“, sagte Neuendorf und versprach, Erkenntnisgewinne zur Beilegung der Krise der Fußball-Nationalmannschaft mit Flick zu teilen.

Die Ex-Weltmeister

Per Mertesacker, Sami Khedira, vielleicht auch Bastian Schweinsteiger. Aus dem Kreis der Rio-Helden von 2014 gibt es mehrere potenzielle Kandidaten ür eine Rolle als Teammanager, wobei gerade Nachwuchsfachmann Mertesacker eher eine Option für eine führende Funktion in der DFB-Akademie wäre. Fakt ist aber: Zu Flick als damaligen Co-Trainer von Weltmeistertrainer Joachim Löw haben die Ex-Größen natürlich ein besonders enges Verhältnis. Das Vertrauen wäre da. Eine klare Hierarchie müsste sich entwickeln.

Die Bundesliga-Macher

Die Unbequemen

Die Tante-Käthe-Lösung

Ausgeschlossen? Ist in der schwierigen Lage der Nationalmannschaft gar nichts. Das war 2000 schon einmal so. Als im Krisengremium alle Rudi Völler lange genug anschauten, war der plötzlich DFB-Teamchef. Warum also nicht noch einmal? Als DFB-Teammanager mit engem Draht zu Flick, den Spielern und einem Nostalgiebonus bei den Fans? Vielleicht auch nur für 18 Monate bis zur EM, bis die Wogen geglättet sind und EM-Organisationschef Philipp Lahm verfügbar sein könnte - der gehört schließlich in die Kategorie Ex-Weltmeister.