Bundesliga-Absteiger Abstieg ohne Chaos: Schalke trauert und peilt Rückkehr an

„Wir haben vor und während der Spielzeit Fehler gemacht, deren vollständige Korrektur über die Saison hinweg nur teilweise gelingen konnte“, heißt es in einem von den Schalke-Bossen unterzeichneten Brief an die Vereinsmitglieder. In dem Schreiben stimmen die Entscheider die Fanbasis auf das zweite Zweitliga-Jahr binnen drei Jahren ein und kündigen an: „Was wir schon heute sagen können: Wir werden den Wiederaufstieg angehen!“