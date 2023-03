Champions League : AC Milan will ins Halbfinale - Pioli: „Können wir träumen?“

London Erstmals seit elf Jahren steht die AC Mailand im Viertelfinale der Champions League. Und schon will der einstige Gigant mehr. Spurs-Superstar Kane dürfte dagegen erneut ohne Titel bleiben.

Erstmals seit 2012, als Milan in der Runde der besten acht Teams am FC Barcelona gescheitert war, ist der frühere Gigant damit zurück in Europas Fußball-Elite. „Wir haben nie aufgegeben. Wir haben es verdient, das durchzuziehen“, sagte Pioli nach einem zähen Spiel in London. „Können wir jetzt träumen? Schritt für Schritt vielleicht.“