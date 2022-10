Champions League : Achtelfinale im Blick: BVB hofft auf weiteres Fußballfest

Dortmund Im vergangenen Jahr gab es ein peinliches Aus nach der Gruppenphase. Doch nun scheint der BVB auf gutem Weg zurück in das Achtelfinale der Champions League. Ein Sieg über Sevilla könnte den Weg ebnen.

Mit einem Sieg über den FC Sevilla am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) wäre die Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League im Idealfall bereits am vierten Gruppenspieltag perfekt. „Wir können das Ding festmachen, damit würden wir uns einen riesigen Gefallen tun“, kommentierte Mittelfeldspieler Julian Brandt voller Hoffnung auf weniger Druck in den noch zwei verbleibenden Vorrundenspielen.

Ein Jahr nach dem peinlichen Knockout in der Gruppenphase der Königsklasse besteht für die Borussia die große Chance, das angekratzte internationale Image wieder aufzubessern. Das 4:1 am vergangenen Mittwoch in Sevilla und die umjubelte Aufholjagd gegen die Münchner sorgen für viel Rückenwind. Trotz der geringen Regenerationszeit erwartet Sebastian Kehl erneut vollen Einsatz. „Jetzt heißt es: beißen. Da hilft kein Jammern“, sagte der Sportdirektor dem „Kicker“ und ergänzte: „Wir haben in Sevilla gezeigt, wie wir sie schlagen können und sind sicher noch ein Stück weiter als am Mittwoch.“