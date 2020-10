Überraschende Trainerentlassung : Ahrweiler BC feuert Coach Jonny Susa

Ahrweiler Der Ahrweiler BC hat sich überraschend wegen Erfolgslosigkeit von Coach Jonny Susa getrennt. Der Trainer reagiert verwundert, auch weil ihm erzählt wurde, die Mannschaft stehe nicht mehr hinter ihm.

Als offizielle Begründung führte der zweite Vorsitzende des ABC, Frank Schönherr, den fehlenden sportlichen Erfolg in dieser Spielzeit an. Mit einem Spiel weniger als die Konkurrenz rangiert der Meisterschaftsfavorit ABC derzeit auf Rang elf. „Die sportlichen Erfolge bleiben aus, die Zielsetzung passt mit den Ergebnissen nicht zusammen“, erklärte Schönherr. Die Mannschaft brauche nun neue Impulse von außen, betonte der zweite Vorsitzende. Gleichwohl gab es einen Dank an Susa von Schönherr. „Der ABC ist Jonny Susa zu großem Dank verpflichtet. Er hat einen fantastischen Job gemacht, aber irgendwann trennen sich die Wege“, sagte Schönherr.

Susa: „Ich habe den ABC zu einer Marke gemacht“

Susa zeigte sich überrascht von der Entscheidung des Vereins. Immerhin war er derjenige, der der Ende 2014 den am Boden liegenden Verein wieder aufbaute. Seinerzeit retteten Susa und sein Weggefährte Jasmin Ibrahimovic die erste Mannschaft vor dem Abstieg in die Kreisliga C. Gleichzeitig agierte Susa hinter den Kulissen als Wegbereiter und Macher, suchte Sponsoren, baute den Verein wieder auf und hatte damit wesentlichen Anteil an der jüngeren Erfolgsgeschichte des Clubs. Drei Aufstiege in Folge gab es bis in die Rheinlandliga, vor zwei Jahren wurde der Aufstieg in die Oberliga nur denkbar knapp in einer Entscheidungsrunde verpasst.