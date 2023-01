EM als Ziel : Alaba sieht Österreichs Fußball-Auswahl im Aufbruch

Madrid Der frühere Bayern-Verteidiger David Alaba sieht die österreichische Fußball-Nationalmannschaft unter Trainer Ralf Rangnick im Aufbruch.

Rangnick habe einiges geändert und eine Philosophie, die er der Mannschaft mitteile und die ihr guttue, sagte der Abwehrspieler von Champions-League-Sieger Real Madrid im Interview der „Bild am Sonntag“. „Es ist zu spüren: Wir stecken mit Österreich in einer Phase, in der wir unsere Ansprüche höherstecken und diesen Zielen voll motiviert nachjagen“, erklärte der 30-Jährige, der bis Sommer 2021 beim deutschen Rekordmeister gespielt hatte.