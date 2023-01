Ligue 1 : Alarmstimmung auch bei Bayern-Gegner PSG

Paris Nicht nur der FC Bayern schwächelt. Auch Champions-League-Gegner Paris Saint-Germain steckt in der Krise - trotz Messi, Mbappé und Neymar. In gut zwei Wochen kommt es zum großen Duell.

„Zum Glück, die Bayern sind nicht in der Form ihres Lebens. Aber darauf zu hoffen, dass der Gegner in einer schlechteren Verfassung ist, kann nicht die beste Möglichkeit sein, sich für diesen Wettbewerb zu qualifizieren“, hieß es weiter. Mit 48 Punkten liegt PSG in der Tabelle nur drei Punkte vor RC Lens, gegen den es zum Jahresauftakt eine Niederlage gab. „Das ist unzureichend, wenn man PSG ist“, sagte Trainer Christophe Galtier mit Blick auf die Ausbeute in den letzten Spielen.