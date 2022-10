Champions League : Alonso-Rückkehr nach Madrid: Bayers „Finale“ bei Atlético

Steht mit Leverkusen in Madrid unter Erfolgszwang: Bayer-Coach Xabi Alonso. Foto: Federico Gambarini/dpa

Madrid- Leverkusen droht bei Atlético Madrid das Königsklassen-Aus. Nur ein Sieg hilft dem Team von Coach Alonso. Der 40-Jährige kennt den Gegner gut. Ein Bayer-Star kann trotz Fortschritten nicht mithelfen.

Bei der Ankunft am Flughafen in seiner einstigen Wahlheimat Madrid musste Xabi Alonso erst einmal Autogramme schreiben. Für Nostalgie und Rückkehr-Emotionen bleibt dem Trainer von Bayer Leverkusen aber wohl kaum Zeit, wenn sein Team bei Atlético Madrid um das Überwintern in der Champions League spielt.