Champions League : „Alptraum vor El Clásico“: Real nach Blamagen unter Druck

Madrid Zwei Niederlagen vor dem wichtigen Duell mit Barcelona sorgen bei Real Madrid für Unruhe. Trainer Zidane stellt sich vor seine Spieler, nimmt alle Schuld auf sich.

Beim FC Barcelona reiben sie sich schon die Hände. Ausgerechnet vor dem Clásico am Samstag steckt Erzrivale Real Madrid in einer unerwarteten Krise.

„Ich bin dafür verantwortlich und ich muss Lösungen finden. So etwas darf nicht passieren“, sagte der Trainer der Königlichen. „Wenn das Team nicht so spielt, wie man es wollte, dann trägt man selbst die Schuld.“ Nach dem 0:1 gegen Cadiz am Samstag musste Zidane gegen die Ukrainer die nächste Peinlichkeit über sich ergehen lassen.

Der doppelte Tiefschlag kommt vor dem Duell in Barcelona natürlich zur Unzeit. Zumal Barça, das in der Königsklasse 5:1 gegen Ferencvaros gewann, nach der gegen Real sieglosen vergangenen Saison und der verpasste Meisterschaft ohnehin maximal motiviert sein wird.

Während in der Kabine von Real Ernüchterung herrschte und selbst Präsident Florentino Pérez in seinem dreiminütigen Besuch nur wenige Worte herausbrachte, waren die Schlagzeilen deutlich. „Jeden Tag schlimmer“ schrieb „Marca“ und „Mundo Deportivo“ sprach vom „Alptraum vor El Clásico“. Natürlich waren gerade die katalanischen Publikationen nicht zimperlich „Madrid sinkt“, titelte „El Periódico“.

Den Königlichen mangelt seit dem Abgang von Cristiano Ronaldo 2018 an einem Goalgetter. Karim Benzema konnte das Problem in der vergangenen Saison etwas beheben, ist aber allzu oft Alleinunterhalter. Luka Jovic, das zeigte auch das Spiel gegen Donezk, ist in seiner Rolle in der spanischen Hauptstadt irgendwo zwischen glücklos und überfordert.