Champions League : Amazon zeigt von jedem deutschen Team ein Spiel

Berlin Amazon überträgt über seinen Streamingdienst Prime Video im Achtelfinale der Champions League von jedem der vier Fußball-Bundesligisten ein Spiel.

Den Auftakt bildet am 14. Februar (21.00 Uhr) das Hinspiel des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München beim Mega-Millionen-Ensemble von Paris Saint-Germain. Am 21. Februar (21.00 Uhr) folgt die Partie von Eintracht Frankfurt gegen SCC Neapel. Borussia Dortmunds Gastspiel beim FC Chelsea zeigt Amazon am 7. März (21.00 Uhr). Den Abschluss der Runde der letzten 16 ist das Spiel von Pokalsieger RB Leipzig am 14. März (21.00 Uhr) beim englischen Meister Manchester City. Das teilte Amazon mit.