Bundesliga : Anfeindungen gegen Eberl: Enke-Psychiater appelliert an Fans

Anfeindungen gegen Eberl: Enke-Psychiater appelliert an Fans

Leipzig Beim Fußball-Spiel von Mönchengladbach in Leipzig sind erneut Anfeindungen gegen Max Eberl zu befürchten. Sportpsychiater Valentin Markser sieht in solchen Aktionen eine Gefahr.

Sportpsychiater Valentin Markser hat im Zuge der Anfeindungen gegen RB Leipzigs Sportchef Max Eberl an die gesellschaftliche Verantwortung der Fußball-Fans appelliert.

„Die Fans haben auch eine Vorbildfunktion, die sie in diesem Fall nicht gut wahrnehmen. Möglicherweise hat das eine Wirkung auf Leute, die sich dann vielleicht nicht trauen, zu ihren Problemen zu stehen. Nicht etwa in der Öffentlichkeit, sondern in erster Linie sich selbst gegenüber“, sagte Markser der Deutschen Presse-Agentur. Der frühere Psychiater von Robert Enke betonte, dass die Fans eine „riesige Verantwortung, die sie sich meist gar nicht bewusst machen“, trügen.