23. Spieltag : Auch gegen Köln nur Unentschieden: Union verliert Anschluss

Berlin In München wirkte Union Berlin etwas müde. Auch im Heimspiel gegen den 1. FC Köln gibt es eine zähe Partie - und am Ende die nächste Nullnummer.

Torhüter Frederik Rönnow hat die niederlagenlose Heimserie des 1. FC Union Berlin in der Fußball-Bundesliga verlängert, nach der Nullnummer gegen den 1. FC Köln haben die Köpenicker aber den Anschluss an die Tabellenspitze verloren.

Das Team von Urs Fischer kam am 23. Spieltag vor 22.012 Zuschauern und Zuschauerinnen in der ausverkauften Alten Försterei nicht über ein Remis gegen die Rheinländer hinaus. Wie schon im letzten Liga-Heimspiel der Berliner gegen Schalke 04 blieben beide Teams ohne Tor. Seit drei Spielen warten die Eisernen auf einen Sieg und ein Tor in der Liga.

Die Kölner und ihr Trainer Steffen Baumgart, ehemaliger Unioner, bleiben in der Bundesliga sieglos gegen die Eisernen. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Stuttgart und gegen Wolfsburg gelang dem Team aber wieder ein Punktgewinn. Mit 27 Punkten bleiben die Kölner im unteren Mittelfeld der Liga. Am kommenden Freitag empfängt der FC den VfL Bochum (20.30 Uhr/DAZN). Für die Köpenicker steht zunächst das wichtige Hinspiel im Achtelfinale der Europa League gegen den belgischen Spitzenclub Royale Union Saint-Gilloise (18.45 Uhr/RTL+) an. Dann reisen sie zum VfL Wolfsburg (Sonntag, 19.30 Uhr/DAZN).