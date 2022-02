Europa League : Auch ohne Tormaschine Haaland: BVB hat „Großes vor“

Die Ausgangslage für Borussia Dortmund beim Rückspiel in Glasgow ist nicht gut. Foto: Bernd Thissen/dpa

Glasgow Ein Zwei-Tore-Rückstand, Ausfall von Torjäger Erling Haaland und eine hitzige Atmosphäre im Ibrox-Park - die Ausgangslage für den BVB vor dem Rückspiel bei den Glasgow Rangers verheißt wenig Gutes.

Im zweiten Duell mit den Schotten am heutigen Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) im brodelnden Ibrox-Stadium könnte das Team beweisen, dass der Vorwurf fehlender Mentalität unbegründet ist.

Personal: Wie schon in den vergangenen vier Wochen muss der BVB auf Torjäger Erling Haaland verzichten. Die Probleme im Adduktorenbereich des Norwegers klingen zwar allmählich ab, erlauben aber noch kein Comeback. Dennoch glaubt Trainer Marco Rose weiter an einen Achtelfinal-Einzug seines Teams: „Erling fehlt uns mittlerweile fast die Hälfte der Saison, wir haben trotzdem viele Tore erzielt.“ Neben Haaland fallen die Innenverteidiger Manuel Akanji und Dan-Axel Zagadou aus. Dafür war der zuletzt verletzte Außenverteidiger Thomas Meunier am Mittwoch beim Abflug der Mannschaft Richtung Schottland dabei.