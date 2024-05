Nationalmannschaft Auch Tah bei EM dabei: Nominierung per Social-Media-Clip

Der DFB geht mit dieser Form der Kaderpräsentation einen neuen Weg. Bis zur Bekanntgabe des ganzen Aufgebots am Donnerstag (13.00 Uhr) bei Generalsponsor VW in Berlin sollen jeden Tag mehrere EM-Akteure auf unterschiedliche Weise verkündet werden. Schlotterbecks Rückkehr in die Nationalmannschaft wurde am Sonntagabend via „Tagesschau“ vermeldet.