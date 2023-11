EM-Qualifikation Aufholjagd geglückt: Deutsche U21 mit 3:1 gegen Polen Erster

Sie ließen sich zuvor von einem zwischenzeitlichen Rückstand nicht aus dem Konzept bringen. Vor 8559 Zuschauern in Essen erzielten Eric Martel (56. Minute), der eingewechselte Nick Woltemade (79.) und Merlin Röhl (82.) die Tore für die Nachwuchsauswahl. Ariel Mosor hatte die Gäste zunächst in Führung gebracht (24.). Deutschland zog in der Tabelle an den punktgleichen Polen vorbei. Beide Teams haben zwölf Zähler. Spitzenreiter Deutschland hat jedoch eine Partie weniger absolviert und ist auf bestem Weg Richtung EM 2025 in der Slowakei.