Fußball in Frankreich : Aufregung nach Aussagen vom Verbands-Boss zu Zidane

Fußball in Frankreich

Zinédine Zidane ist in Frankreich eine Fußball-Legende. Foto: Manu Fernandez/AP/dpa

Paris Der Chef des französischen Fußballverbandes sorgt mit Sätzen gegen Zinédine Zidane für Aufruhr und Entrüstung. Auch die Sportministerin schaltet sich ein.

Aussagen von Frankreichs Verbands-Boss über den ehemaligen Weltmeister Zinédine Zidane haben in der Grande Nation für Aufsehen und Unruhe gesorgt. Auch Superstar Kylian Mbappé reagierte wütend.

„Zidane ist Frankreich. Man missachtet eine Legende nicht so“, schrieb der Stürmer von Paris Saint-Germain bei Twitter. „Inakzeptabel!“, befand die Sportzeitung „L'Équipe“ am Montag auf ihrer Titelseite in Großbuchstaben zu einem Foto von Noël Le Graët.

Déclarations à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport : un "président" de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Z.Zidane svp. https://t.co/FUdE76nBz0

Aussagen, die auch die Sportministerin des Vizeweltmeister-Landes zu einer Stellungnahme veranlasste. „Ein „Präsident“ des ersten Sportverbandes Frankreichs darf so etwas nicht sagen“, schrieb Amélie Oudéa-Castéra bei Twitter und sprach von einem „schändlichen Mangel an Respekt, der uns alle verletzt“. Die Politikerin forderte eine Entschuldigung. „Für den französischen Fußball ist Le Graët zu einem Schäm-Thema geworden“, kommentierte „L'Équipe“.

Die Kritik war dem Verbandsboss auch nicht entgangen, es folgte eine Entschuldigung. Seine unangebrachten Äußerungen hätten zu Missverständnissen geführt, schrieb er in einer Stellungnahme, die der französischen Nachrichtenagentur AFP vorlag. „Ich möchte mich persönlich für diese Äußerungen entschuldigen, die absolut nicht meine Gedanken widerspiegeln, noch meine Wertschätzung für den Spieler, der er war und der Trainer, der er geworden ist.“

Und auch Zidanes ehemaliger Club Real Madrid sah sich zu einer Stellungnahme genötigt und warf Le Graët am Montag ebenfalls mangelnden Respekt vor einer der „größten Legenden des Weltsports“ vor. Es seien unangemessene Worte für jemanden in so einem Amt. Zidane hatte als Spieler und Trainer große Erfolge mit und bei den Königlichen gefeiert.