2. Liga Aufstieg im Derby? Die Erstliga-Geschichte des FC St. Pauli

Dieser Erstliga-Aufstieg war von allen der überraschendste. Denn nur ein Jahr zuvor wäre St. Pauli beinahe in die Regionalliga abgestiegen. Ähnlich wie 1977 war die Mannschaft von Trainer Dietmar Demuth in der Bundesliga aber chancenlos und wurde ein Jahr nach dem Abstieg 2002 sogar bis in die Drittklassigkeit durchgereicht. Ähnlich wie 1977 blieb aber auch diesmal ein Spiel nachhaltig in Erinnerung: der 2:1-Erfolg gegen den FC Bayern München, der danach mit dem legendären „Weltpokalsiegerbesieger“-T-Shirt gewürdigt wurde.