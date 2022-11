TV-Rechte : Auslandsvermarktung: Der teure Bundesliga-Problemfall

Berlin Borussia Dortmund kommt als letzter Fußball-Bundesligist zurück von einer PR-Tour während der WM. Die Clubs sollen die schwache Auslandsvermarktung ankurbeln, die zuletzt laut kritisiert wurde.

Das war in der Spielzeit 2019/20. Danach ging es abwärts und führte bis zu einem deutlichen Minus von rund 40 Prozent. „Wir müssen die Erlöse ... dringend und signifikant steigern, wenn wir weiter im Konzert der großen Ligen in Europa mitspielen wollen“, sagte Carro der dpa.

Bundesligisten auf Werbe-Tour

Sein Club war Mitte November - wie der 1. FC Köln und der VfB Stuttgart - in den USA unterwegs. Neben Borussia Dortmund war auch Eintracht Frankfurt in Asien. Die Werbe-Reisen der Bundesligisten gelten als wichtigstes Instrument der Liga, um die Auslandsvermarktung zu unterstützen. Von der DFL gibt es eine „finanzielle Förderung“ für die Übersee-Touren.

Besonders schlechte Laune verbreitet der Vergleich mit der Premier League. 5,3 Milliarden Pfund kassiert die Liga nach Angaben der „Times“ in dieser und in den zwei kommenden Spielzeiten für die Auslandsvermarktung, also knapp zwei Milliarden Euro pro Spielzeit. LaLiga kassierte nach Angaben spanischer Medien in der abgelaufenen Saison 778 Millionen für die Auslandsrechte.