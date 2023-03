Champions League Ausnahme oder die Zukunft? Der Fall Neapel und die Folgen

Der renommierte Sportanwalt Thomas Summerer hält die Schritte der Behörden in Italien zudem für rechtswidrig. „Das Ticketverbot für Fans, die in Frankfurt wohnen, ist ein Verstoß gegen europäisches Recht“, sagte der 62-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Faktisch bedeutet es ein Einreisehemmnis nach Italien, da der Besuch des Spiels ja gerade der Grund der Reise ist. Verletzt ist die sogenannte passive Dienstleistungsfreiheit. Danach dürfen auch die Empfänger von Dienstleistungen, also die Zuschauer einer Sportveranstaltung, durch einen Mitgliedstaat grundsätzlich nicht an der Einreise gehindert werden“, erklärte Summerer.