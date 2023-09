Bundestrainer-Debatte Baumgart über Flick: Richtiger Mann am richtigen Platz

Für ihn sei Flick der richtige Mann am richtigen Platz, sagte Baumgart in einem des Portals „Sportbuzzer“. „Vielleicht sollten wir alle lieber von unserem hohen Ross runterkommen. Wir glauben immer noch, dass wir in die Weltspitze gehören. Da haben wir aber schon seit Jahren nichts mehr verloren“, sagte Baumgart. „Und das liegt nicht an Hansi Flick, Jogi Löw oder wem auch immer, sondern daran, dass wir über Jahre nicht gut und nicht klar gearbeitet haben in der Ausbildung.“