Kampf um die Meisterschaft Bayer Leverkusen hat seinen Kader noch einmal verstärkt

Erfolge wecken normalerweise Begehrlichkeiten. Und Bayer Leverkusen hatte in der vergangenen Saison jede Menge Erfolg. Die Werkself ist in einem nationalen Wettbewerb seit 15 Monaten ungeschlagen, gewann in der Spielzeit 2023/24 das Double aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal. Überhaupt verlor das Team von Cheftrainer Xabi Alonso nur ein Pflichtspiel, das Endspiel in der Europa League gegen Atalanta Bergamo (0:3).