Champions League gegen AC Mailand Bayer Leverkusen setzt auf einen besonderen Joker

Der 42 Jahre alte Spanier ist bereits selbst Teil der Mailänder Fußballgeschichte – zumindest als Gegenspieler. Und einer dieser einzigartigen Momente schießt Xabi Alonso besonders in den Kopf, wenn er an die AC Mailand denkt. Fast 20 Jahre liegt das „Wunder von Istanbul“ zwar zurück, jene Nacht, in der er mit dem FC Liverpool gegen den einstigen Vorzeigeklub Italiens das vielleicht größte Comeback der Champions-League-Geschichte hingelegt hat – doch sie wirkt bis heute nach. „Auch nach so vielen Jahren“, sagte Alonso mal, „ist das die eine Sache, die alles überragt.“ Damals, 2005, hatten die Italiener zur Pause bereits 3:0 geführt, ehe die Engländer unter anderem durch einen Treffer von Alonso noch ausglichen und schließlich im Elfmeterschießen den Titel gewannen. Für seine Karriere sei diese Partie „brutal wichtig“ gewesen, analysierte Alonso. Und es sei natürlich „eine sehr schöne Erinnerung“.