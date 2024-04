4:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf Magier Florian Wirtz zaubert im Erlebnispark Bayarena

Das erkannte auch Fortuna-Trainer Daniel Thioune nahezu ehrfürchtig an: „Willkommen in der Realität. Unsere Reise endet im Erlebnispark Bayarena. Wir haben das bekommen, was wahrscheinlich alle erwartet haben. Wir sind auf einen Gegner getroffen, der aktuell überragend ist, in der Bundesliga, im Pokal, in Europa, zumindest in der Europa League. 39 Mannschaften haben es vor uns versucht, wir waren eben die 40.“ So viele Pflichtspiele seit dem Saisonstart ist Leverkusen nun ohne Niederlage. „Es war eine fantastische Reise im Pokal“, sagte Thioune. „Aber diese Hürde war einfach zu hoch. Deshalb wäre Enttäuschung völliger Quatsch.“