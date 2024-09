Nach Leverkusener 4:3-Erfolg Xhaka: Wir machen die letzten Meter in der Defensive nicht

Mit finsterer Miene schritt Xhaka vom Platz, um in den folgenden Interviews in den Katakomben der Bayarena ungefragt loszulegen: „Wir stehen nicht kompakt genug, wir sind nicht bissig genug. Das ist reine Kopfsache, ob man in der Defensive diese letzten Meter nochmal machen möchte oder nicht“, schimpfte der 31-Jährige, der sich kaum beruhigen mochte. Dass sein Team trotz eines Rückstandes die Partie erneut gedreht und in der Nachspielzeit gewonnen hatte, interessiere ihn nicht.