Leverkusen im Titelkampf Nikolaus und Osterhase

Als es noch eine Abteilung gab bei diesem Weltkonzern, die sich spezialisierte auf Attacke, waren Sätze zu hören von reiner Schönheit wie: „Der Nikolaus war noch nie ein Osterhase.“ Ja, Uli Hoeneß war höchst anerkannt als Fußballer, Manager, Sprücheklopfer des FC Bayern. Der sprachliche Vergleich war als Warnung gedacht an den damals in der Tabelle führenden Konkurrenten Werder Bremen und sollte seinerzeit verdeutlichen: Selbst der Heilige aus Myra ist nicht in der Lage, die Meisterschale frühzeitig zu überreichen, der/die eierspendende Mümmelmann/Mümmelfrau wird‘s schon richten – an die übliche Adresse in Fröttmaning.