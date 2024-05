Einzug ins Europa-League-Finale Bayer Leverkusen knackt fast 60 Jahre alte Bestmarke

Nein: Die Werkself wollte den Nimbus der Unbesiegbarkeit wahren und drängte weiter auf den Ausgleich. „In diesem Moment konnte ich meine Mannschaft nicht kontrollieren, ich hatte keinen Einfluss mehr auf sie. Die Spieler wollten mehr und haben weiter nach vorne gespielt“, erklärte Alonso nach der Begegnung. Und in der Tat markierte ausgerechnet der eingewechselte Stanisic in der siebten Minute der Nachspielzeit den 2:2-Endstand. „Der Plan des Trainers war nicht, dass ich so offensiv spiele. Aber vor meinem Tor habe ich die Lücke gesehen und dachte mir, die Chance muss ich einfach nutzen. Das war ein absolut geiles Gefühl. Einfach in die ganzen Gesichter zu sehen, die alle einfach glücklich waren, das war unbeschreiblich“, erklärte der Torschütze nach der Partie. Es war in dieser Saison bereits das 14. Leverkusener Tor in der Nachspielzeit.