1:0-Erfolg über Mailand Leverkusen mit perfektem Start in die Champions League

Mit dem Führungstreffer änderte sich die Statik des Spiels. Plötzlich übernahmen die ganz in Weiß gekleideten Gäste die Kontrolle über die Partie. Leverkusen ließ sich in die eigene Hälfte zurückdrängen, sehr zum Unmut des am Spielfeldrand gestikulierenden Alonso. In der Folge kamen die Gäste auch zu ersten zaghaften Chancen (56./65./73.), ohne sich jedoch wirklich Zwingendes herauszuspielen.