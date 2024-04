4:0-Erfolg gegen Düsseldorf Bayer Leverkusen zieht mühelos ins DFB-Pokalfinale ein

Das DFB-Pokalfinale in Berlin, so sagte es diese Woche Xabi Alonso, das sei „speziell“. Dabei hatte der Trainer von Bayer 04 Leverkusen bei seiner bislang einzigen Gelegenheit, die goldene Trophäe aus der Nähe zu begutachten, nur eine Zuschauerrolle bekleidet. 2016 war das, als der FC Bayern den Titel gegen Borussia Dortmund gewann und eine Rippenprellung den Mittelfeldregisseur seinerzeit ausgebremst hatte. Dennoch hinterließ die Reise in die deutsche Hauptstadt bei Alonso einen ganz besonderen Eindruck - auch wenn der heute 42-Jährige in seiner Spielerkarriere nicht nur einiges gesehen, sondern auch alles erreicht hat: Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger. „Das war herrlich“, konstatierte der Spanier.