Stürmer von Bayer Leverkusen Patrik Schick ist der Fachmann für späte Tore

Ein Abseitstor von Schick, der seinem Treffer zum 2:1 in der Nachspielzeit spontan ebenfalls nicht recht über den Weg traute. „Wenn ich ehrlich bin: Ich war mir nicht so sicher, denn es war wirklich knapp“, erzählte der 1,91 Meter große Angreifer in der BayArena. „Aber zum Glück stand ich noch auf einer Linie mit dem Hoffenheimer Spieler – und die Serie geht weiter.“