Nach 0:3-Niederlage Leverkusen reist mit Finalfrust zum DFB-Pokalfinale nach Berlin

Dort gab es zunächst weiteres Lob für den Gegner. „Es ist enttäuschend und tut auch weh, aber man muss anerkennen, dass der Gegner heute besser war“, sagte Simon Rolfes, Bayer-Geschäftsführer Sport, nach der Partie. In der Kabine herrschte Stille. „Heute war einfach ein beschissener Tag“, sagte Nationalspieler Robert Andrich. Das sah sein Trainer ähnlich. „Das war nicht unser Tag, das müssen wir akzeptieren. Wir müssen Atalanta gratulieren, sie haben verdient gewonnen. Wir konnten nicht unser Spiel machen, sie waren in allem besser. Die Intensität von Atalanta ist immer hoch, wir hatten Probleme in Eins-gegen-Eins-Situationen. Heute war es kein gutes Spiel von uns. Es schmerzt, dass es in so einem wichtigen Spiel passiert“, ergänzte Alonso. „Niederlagen in Finals vergisst man nicht so leicht.“