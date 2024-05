0:3-Pleite gegen Bergamo Bayer Leverkusens Traum vom Triple zerplatzt in Dublin

Alonso musste sich was einfallen lassen. Zur Pause brachte der Bayer-Coach Victor Boniface für Josip Stanisic und damit einen Stürmer, der eher in der Lage seine sollte, sich gegen robuste Bergamasken durchzusetzen und den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Und die Werkself fand nun auch gegen tiefer stehende Italiener besser ins Spiel, allein die zwingenden Torchancen fehlten. Auf den Tribünen fragten sich die Fans, ob Bayer noch einmal in der Lage sein würde, ein Comeback zu starten, wie sie es so oft schon in dieser Saison getan hatten.