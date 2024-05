Europa-League-Finale Bayer Leverkusen will mit Pokal im Handgepäck heimreisen

Am Flughafen Köln/Bonn ging es am Dienstag hektisch zu. Hektischer als gewohnt. Das lag insbesondere an einigen Sonderflügen. Passagiere wurden gebeten, schnell an Bord ihrer Maschine zu gehen. Koffer - auch größere als die normalen Bordgepäckstücke - wurden in die Kabine gehievt. Nichts sollte nach Möglichkeit in den Frachtraum verladen werden. Das lag aber weniger am Abflugort, als vielmehr am Ziel, das an diesem Tag deutlich mehr Flugzeuge ansteuerten als üblich.