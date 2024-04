Titelchance gegen Werder Bremen Bayer Leverkusen will nicht auf der Couch Deutscher Meister werden

Sehr viele Jahre klebte der Makel des „ewigen Zweiten“ an der Bayarena. Manifestiert im Begriff „Vizekusen“. Nicht nur hatte das kleine Unterhaching im Jahr 2000 dafür gesorgt, dass Bayer Leverkusen am letzten Spieltag noch die Meisterschale in Richtung München schicken musste; zwei Jahre später verspielte der Verein auch einen Fünf-Punkte-Vorsprung an den letzten drei Spieltagen und wurde „nur“ Vize im DFB-Pokal und in der Champions League. In den Jahren danach hallten die Fangesänge der gegnerischen Fans entsprechend laut durch die Stadien der Fußball-Bundesliga: „Nie deutscher Meister, Ihr werdet nie deutscher Meister“. Diese Gesänge sind in den vergangenen Jahren immer leiser geworden und schließlich ganz verstummt. Selbst die Fans des 1. FC Köln – nicht unbedingt bekannt als große Freunde des Nachbarn an der Stadtgrenze – hatten das einstmals populäre Liedgut beim Besuch im Oktober 2023 nicht mehr im Repertoire.