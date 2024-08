Fußball-Bundesliga Bayer-Serie reißt gegen Leipzig - VfB und BVB nur mit Remis

Double-Sieger Bayer Leverkusen hat erstmals nach 35 Spielen wieder in der Fußball-Bundesliga verloren. Der deutsche Fußball-Meister und Pokalsieger unterlag daheim trotz einer 2:0-Führung noch 2:3 (2:1) gegen RB Leipzig. Jeremie Frimpong (39. Minute) und Alejandro Grimaldo hatten die Gastgeber zunächst in Führung gebracht. Doch Kevin Kampl (45.+7) und Lois Openda (57./80.) mit zwei Treffern nach der Pause drehten die Partie noch. RB-Trainer Marco Rose sah schon in der 26. Minute wegen Reklamierens die Rote Karte und musste auf die Tribüne. Sein Team führt mit sechs Punkten nun die Tabelle an.