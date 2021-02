Club-WM : Bayern feiern Titel-Sixpack nach Müller-Wirbel

Doha Die Bayern sind jetzt auch noch Club-Weltmeister. Im Finale von Katar besiegen Hansi Flicks Allesgewinner den mexikanischen Außenseiter Tigres mit 1:0. Torjäger Lewandowski spricht von „großer Geschichte“. Benjamin Pavard macht mit seinem Abstaubertor das Sixpack voll.

Jubelnd fielen sich die Münchner Club-Weltmeister in die Arme, bevor Kapitän Manuel Neuer von FIFA-Präsident Gianni Infantino die nächste Trophäe überreicht bekam.

Auf dem Siegerpodest tanzten die Bayern-Profis in der Corona-Pandemie in Katar mit Masken und bejubelten den Abschluss ihres Sechs-Titel-Werks. Der Corona-Schutz passte zur Aufregung um den fehlenden Thomas Müller.

Der Vize-Kapitän konnte nach einem positiven Corona-Test nicht beim finalen Akt mithelfen. Aber die Münchner Allesgewinner besiegten den Herausforderer Tigres UANL aus Mexiko auch ohne ihren Antreiber knapp, aber verdient mit 1:0 (0:0). Es war ein zähes Stück Arbeit, das Frankreichs Weltmeister Benjamin Pavard in der 59. Minute mit einem erst nach Videobeweis anerkannten Abstauber-Tor zum Erfolg führte. „Glückwunsch an meine Mannschaft. Sie hat etwas Historisches geschafft, sechs Titel in einer Saison“, sagte Trainer Hansi Flick. Der 55-Jährige war „sehr stolz“ auf sein Team, insbesondere auch nach den letzten Tage mit „viel Unruhe“.