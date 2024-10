Champions League Bayern hoffen auf Villa-Kenner Kane - „Speziell“ für Kompany

Das goutiert auch Kane, der sein Final-Trauma von der Europameisterschaft längst verarbeitet hat. Englands Nationalmannschaftskapitän profitiert von der Flexibilität unter Kompany im Angriff besonders. Wenngleich er beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen erstmals in dieser Saison ohne Torbeteiligung blieb. Zehn Tore in sieben Pflichtspielen, als Höhepunkt der Viererpack vor zwei Wochen beim 9:2 gegen Zagreb, was die Tabellenspitze im neuen Königsklassen-Format bedeutete.