Champions League Bayern ohne Müller und mit Choupo-Moting gegen Man City

Die Bayern müssen in der ausverkauften Allianz Arena mindestens drei Tore erzielen, um womöglich doch noch ins Halbfinale gegen Titelverteidiger Real Madrid einzuziehen. City-Coach Pep Guardiola bietet bei seiner Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte in München exakt jene Formation um Torjäger Erling Haaland auf, die auch beim klaren Hinspielerfolg in Manchester begonnen hatte.