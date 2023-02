20. Spieltag : Bayern siegen nach Bochum-Fauxpas: Als Tabellenführer zu PSG

München Der FC Bayern festigt vor dem erhofften Gala-Abend in der Champions League die Tabellenspitze in der Bundesliga. Auf dem Weg zum Sieg hilft Bochum kräftig mit. Nagelsmann reklamiert zu vehement.

Drei Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel in Paris missfiel Trainer Julian Nagelsmann sichtlich die Aufführung seines Ensembles in der ersten Hälfte, in der er sich selbst zu vehement nach einem Foul beschwerte und die Gelbe Karte sah (43.). Während der Halbzeitpause nahm der 35-Jährige auf der Bank Platz, auf dem Feld gab er dem nach dem Seitenwechsel für Müller gebrachten Alphonso Davies ein paar taktische Anweisungen mit auf den Weg. Es war der erste von fünf Wechseln, auch mit den neuen Stars kam mehr Schwung in die Partie.