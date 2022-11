13. Spieltag : Bayern siegt beim Neuer-Comeback: Wildes 3:2 bei Hertha BSC

Berlin Zwei Gegentore waren sicher nicht nach dem Geschmack von Manuel Neuer. Aber zu einem Sieg und zur Tabellenführung reicht es beim Comeback des Nationaltorwarts für den FC Bayern bei Hertha BSC dennoch.

Der Nationaltorwart hatte nach vier Wochen Verletzungspause keine erkennbaren Probleme an seiner zuletzt lange schmerzenden Schulter und verhinderte mit seinen Paraden einen möglichen Ausrutscher des deutschen Fußball-Rekordmeisters bei den vergeblich kämpfenden Berlinern. Bundestrainer Hansi Flick kann mit Neuer offenbar auch für die WM in wenigen Wochen planen.

Zurück an der Spitze

Jamal Musiala (12. Minute) und Eric Maxim Choupo-Moting (37./38.) mit einem Abstauber-Doppelpack schossen die Münchner im mit 74.667 Zuschauern ausverkauften Olympiastadion zumindest für einen Tag wieder an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Herthas Lokalrivale Union Berlin muss am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) nun bei Bayer Leverkusen gewinnen, sonst gehen die Münchner als Nummer eins in die letzte Woche vor der WM-Pause.