Sepp-Herberger-Awards Bayern-Spielerinnen für soziales Engagement gewürdigt

Seit einigen Jahren vergibt der DFB die Awards für gesellschaftliches Engagement und Ehrenamt und erinnert damit auch an den Weltmeistertrainer von 1954, Sepp Herberger (1897-1977). Bei der Veranstaltung betonte Neuendorf, wie wichtig die kleinen Vereine und die ehrenamtliche Arbeit für den deutschen Fußball seien. „Woher kommen diese Menschen, die letztlich in den Profi-Clubs landen? Die kommen nämlich aus diesem Amateurbereich und deshalb kann man das nicht genug würdigen, was da unten geleistet wird.“