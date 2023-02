Champions League : Bayern-Training mit Müller: „Keine Fehler erlaubt“ in Paris

München Trainer Julian Nagelsmann steht für das Champions-League-Spiel des FC Bayern München beim französischen Fußballmeister Paris Saint-Germain der aktuell bestmögliche Kader inklusive Thomas Müller zur Verfügung.

Der am Wochenende beim 3:0 gegen den VfL Bochum wegen leichter Wadenprobleme auswechselte Angreifer war beim Abschlusstraining in München wieder dabei. Auch der gegen Bochum fehlende Ryan Gravenberch konnte nach einer Knie-Prellung mit dem Team üben. Allerdings waren Medien nur beim Aufwärmen zugelassen, danach trainierte Nagelsmann mit seinem Team ohne Beobachter.

In die Münchner Startelf zurückkehren kann im Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) im Pariser Prinzenpark auch wieder Joshua Kimmich. Der Nationalspieler musste gegen Bochum wegen einer Gelb-Sperre pausieren. Nagelsmann schaute im kühlen München warm eingepackt mit Handschuhen und Mütze genau zu. Der 35-Jährige muss gegen das Pariser Starensemble um Weltmeister Lionel Messi und den womöglich doch einsatzfähigen WM-Torschützenkönig Kylian Mbappé die richtige Taktik und das passende Personal auswählen. Es wird einige Härtefälle in der Aufstellung geben.

„Bis jetzt durfte man Fehler machen, jetzt sind keine Fehler mehr erlaubt“, sagte der ehemalige Bayern-Stürmer und Champions-League-Gewinner Giovane Elber bei der Trainings-Übertragung des Rekordmeisters zum Start der K.o.-Phase in Europas Königsklasse. Den Bayern fehlen in Frankreichs Hauptstadt die verletzten Topspieler Manuel Neuer, Lucas Hernández und Sadio Mané. Letzterer soll aber bis zum entscheidenden Rückspiel am 8. März in der Münchner Allianz Arena wieder einsatzfähig sein.