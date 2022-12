Bundesliga : Bayerns Tel schwärmt von Fußball-Idol Henry

München Bayern Münchens französisches Sturmtalent Mathys Tel hat seinen Landsmann Thierry Henry als persönliches Idol beschrieben.

„Er hat eine großartige Laufbahn absolviert und ist einer der prägenden Spieler in der Geschichte des Fußballs: technisch, körperlich, mental - er hatte alles, was einen großen Spieler ausmacht. Es wäre schön, wenn ich eines Tages auch mal solche Erfolge wie er feiern könnte“, sagte Tel im Mitgliedermagazin „51“ des FC Bayern über den früheren Nationalspieler Henry, der lange für die AS Monaco und den FC Arsenal spielte.