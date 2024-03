Triplekusen statt Vizekusen? Bayers Kampf gegen das Trauma von 2002

Der Gedanke, zum Beispiel aus der Europa League früher auszuscheiden, um mindestens einen Titel abzusichern, sei noch niemandem gekommen, versicherte Rolfes: „Europa ist immer etwas Besonderes. Deshalb gerne möglichst viel und möglichst häufig.“ Auch für Alonso, der als Spieler 18 Titel gewann, gibt es keine Abwägung unter den Optionen. „Unser Fokus liegt auf allen. Wir wollen in allen Wettbewerben so weit kommen wie möglich“, sagte er am Mittwoch: „Morgen geben wir Vollgas. Am Sonntag in der Liga in Freiburg geben wir Vollgas. Und dann im Pokal auch wieder. Wir stoppen nicht.“ In der Europa League „war es schön, im letzten Jahr im Halbfinale zu sein. Aber dieses Jahr wollen wir ein bisschen mehr.“