Wütende Fans : Bei Gladbach rumort`s: Coach Rose soll weitermachen

Mönchengladbach Die Entscheidung von Marco Rose, im Sommer nach Dortmund wechseln zu wollen, stellt vieles in Gladbach auf den Prüfstand. Emotional und bemerkenswert deutlich versucht Sportchef Max Eberl, den Noch-Trainer zu schützen. Das Umfeld ist aufgewühlt, die Fans wütend.

Am Montag hatte die Borussia Roses Absicht, im Sommer zu Borussia Dortmund wechseln zu wollen, kundgetan und damit heftige Reaktionen ausgelöst. „Bei aller Enttäuschung im Umfeld, die ich auch verstehe, erwarte ich, dass wir zusammen dieses Schiff in einen Hafen bringen, in dem wir im Sommer gemeinsam etwas feiern können“, sagte Eberl.

Die kommenden richtungsweisenden Wochen müssen nun zeigen, inwiefern in dieser Stimmungslage Erfolg noch möglich ist. In der Liga geht es in Top-Spielen gegen Leipzig und Leverkusen darum, den Anschluss an die Champions-League-Plätze zu halten. In der Königsklasse steht kommende Woche das Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City an und eine Woche später geht es im Pokal-Viertelfinale darum, die Chance auf den ersten Titel seit 1995 aufrechtzuerhalten - ausgerechnet gegen den BVB. „Er wird alles dafür geben, am Ende vor Dortmund zu stehen“, kündigte Eberl an. Für dessen vehemente Rückendeckung revanchierte sich Rose auch bereits, indem er ausschloss, dass der BVB im Sommer Spieler aus Gladbach abwerben werde.