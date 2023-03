2. Liga : Bei Koschinat-Debüt: Bielefeld dreht Spiel gegen Darmstadt

Bielefeld Arminia Bielefeld ist im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Uwe Koschinat eine Überraschung gelungen: Die abstiegsgefährdeten Ostwestfalen schafften ein 3:1 (0:0) gegen Spitzenreiter SV Darmstadt 98.

Während Bielefeld in der Tabelle vorläufig auf Rang 15 kletterte, droht den Lilien nach dem dritten sieglosen Spiel in Serie der Verlust der Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga. Verfolger Hamburger SV kann am Sonntag vorbeiziehen.